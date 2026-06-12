Калининградские электромобили показали на ВДНХ

Для Калининграда, который отделён от основной территории России, участие в таких мероприятиях — возможность заявить о себе не только как о туристической жемчужине (с курортами Куршской косы, Светлогорска и Зеленоградска), но и как о промышленном центре. АВТОТОР когда-то начинал с крупноузловой сборки иномарок. Сегодня компания активно развивает собственные электрические линейки. И то, что эти машины стоят на стенде Калининградской области на крупнейшем туристическом форуме страны, — важный сигнал.