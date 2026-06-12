Калининградские электромобили показали на ВДНХ

На ВДНХ в Москве стартовал Международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!». И хотя это событие в первую очередь про туризм, у Калининградской области нашёлся повод показать промышленный потенциал региона. Компания АВТОТОР — одно из ведущих автомобилестроительных предприятий не только в области, но и в стране — представила на стенде региона два своих электромобиля: АМБЕРАВТО А5 и EONYX City.
Для Калининграда, который отделён от основной территории России, участие в таких мероприятиях — возможность заявить о себе не только как о туристической жемчужине (с курортами Куршской косы, Светлогорска и Зеленоградска), но и как о промышленном центре. АВТОТОР когда-то начинал с крупноузловой сборки иномарок. Сегодня компания активно развивает собственные электрические линейки. И то, что эти машины стоят на стенде Калининградской области на крупнейшем туристическом форуме страны, — важный сигнал.
Форум «Путешествуй!», который проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня, — крупнейшая в России площадка для путешественников, представителей туристической отрасли, регионов и бизнеса. Вход свободный, так что любой москвич или гость столицы может подойти к стенду Янтарного края и посмотреть на калининградские электромобили.
В первый день форума состоялись ключевые деловые мероприятия. В них принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер участвовал в торжественном открытии, обходе выставочной экспозиции и пленарном заседании «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому». Также под его руководством прошло заседание Комиссии Государственного Совета по направлению «Туризм». Осмотр стендов регионов, включая калининградский, был частью программы.
АВТОТОР представил АМБЕРАВТО А5 — современный российский электроседан. Характеристики: 160 лошадиных сил, батарея на 60,2 кВт·ч, запас хода до 520 километров по циклу CLTC. Быстрая зарядка — 30−40 минут. Это полноценный автомобиль для обычных дорог.
EONYX City — компактный городской электромобиль. Он создан для эксплуатации в туристических зонах, парках, гостиницах, на курортах и в аэропортах. Там, где нужны экологичность и тишина. Для Калининградской области, которая живёт туризмом, такие машины могли бы быть востребованы местными отелями и курортами. Пока неизвестно, появятся ли они в регионе, но сам факт презентации на федеральном уровне — уже повод для гордости.
Развитие экологичного транспорта — приоритет АВТОТОР, который, по словам компании, направлен на повышение качества городской среды и снижение выбросов.
Оценить автомобили можно свободно в дни работы форума — до 14 июня.