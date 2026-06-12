Россельхознадзор признал недействительными декларации двух калининградских мясопроизводителей

Результаты показали несоответствие по сырьевому составу. В продукции СПК «КОЛЯДА» обнаружили ДНК курицы, которую не заявляли в составе. В продукции ООО «Фабрика “Люблинские продукты” нашли сразу две не заявленные ДНК — крупного рогатого скота и курицы.