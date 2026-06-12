Россельхознадзор признал недействительными декларации двух калининградских мясопроизводителей

ООО «Фабрика “Люблинские продукты”. Причина — в колбасе и сервелате нашли мясо, которое не было указано в составе.
Служба в рамках мониторинга безопасности отобрала пробы от двух видов продукции: «Колбаса Краковская п/к" 31785–2012"» производства СПК «КОЛЯДА» и «Сервелат Люблинский копчено-вареный в/у» от «Фабрики “Люблинские продукты”. Образцы направили в Калининградскую испытательную лабораторию ФГБУ “ВНИИЗЖ”.
Результаты показали несоответствие по сырьевому составу. В продукции СПК «КОЛЯДА» обнаружили ДНК курицы, которую не заявляли в составе. В продукции ООО «Фабрика “Люблинские продукты” нашли сразу две не заявленные ДНК — крупного рогатого скота и курицы.
Это значит, что производители внесли недостоверную информацию в систему «Меркурий» о том, какое сырьё на самом деле использовали. Нарушена прослеживаемость продукции — ключевой принцип контроля качества.
3 июня 2026 года ведомство аннулировало производственные ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на колбасу «Краковская» СПК «КОЛЯДА» и признало декларацию о соответствии недействительной. Предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушений.
8 июня аналогичные меры применили к продукции «Фабрики “Люблинские продукты”, сообщили в ведомстве.