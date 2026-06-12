Калининградские таможенники получили награды в честь Дня России

Участвовали руководство, сотрудники функциональных отделов и таможенных постов.
Мероприятие началось с гимна Российской Федерации. Начальник таможни Денис Партоменко поздравил подчинённых и под аплодисменты вручил отличившимся ведомственные награды. Также погоны получили те, кому присвоили очередные специальные звания.
Но праздник не ограничился одним собранием. В таможне прошли ещё две акции.
«Рисуй, Россия!» — выставка рисунков детей таможенников. Подрастающее поколение через художественные образы попыталось выразить свою любовь к Родине.
«Цветы России» — ветераны таможенной службы и действующие сотрудники высадили возле административного здания яркие бархатцы. Красиво, символично и без лишнего пафоса.
Для таможни День России — не просто красный день календаря. Сотрудники ведомства каждый день работают на границе, и их профессиональная задача — защита экономических интересов страны. Награды и звания, вручённые накануне праздника, — признание того, что с этой задачей они справляются.