На янтарном комбинате в Калининграде нашли устриц возрастом 30 млн лет

Коллекция впечатляет. Там есть зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. А также более древние находки: ростры головоногих моллюсков белемнитов — им уже 80 миллионов лет — и фрагмент дужки раковины аммонита, который жил и вовсе 165 миллионов лет назад, ещё в юрском периоде.