Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На янтарном комбинате в Калининграде нашли устриц возрастом 30 млн лет

На Янтарном комбинате пополнение в музее: новый экспонат — не янтарь, а окаменевший фрагмент устричной колонии, которому больше 30 миллионов лет.

Источник: ИА Прибыль Ru

Образец размером всего 2 на 4,5 сантиметра содержит части нескольких раковин двустворчатых моллюсков. В те времена, когда по Земле ещё ходили мастодонты, эти устрицы спокойно жили на морских отмелях на территории современной Калининградской области.

Нашли фрагмент совершенно случайно. При разгрузке одного из горных самосвалов в Приморском карьере. Место неслучайное: грунт, который снимают для доступа к янтарю, хранит множество секретов. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова ещё в эпоху позднего эоцена — 37−34 миллиона лет назад. В нём и сохранились остатки организмов, обитавших тогда в прибрежной зоне.

Чтобы добраться до янтаря, комбинат ежегодно перемещает более четырёх миллионов кубических метров породы. Янтарь залегает на глубине около пятидесяти метров, и его покрывают несколько слоёв грунта, которые последовательно удаляют. И вот в этой массе породы, которую поднимают и перевозят, иногда попадаются следы древней жизни, не связанные с янтарём.

«За последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних “не янтарных” свидетельств животного и растительного мира, которая теперь насчитывает 13 экспонатов», — рассказал главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин.

Коллекция впечатляет. Там есть зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. А также более древние находки: ростры головоногих моллюсков белемнитов — им уже 80 миллионов лет — и фрагмент дужки раковины аммонита, который жил и вовсе 165 миллионов лет назад, ещё в юрском периоде.

Новый экспонат — фрагмент устричной колонии — теперь тоже доступен для просмотра в музее комбината. Тем, кто интересуется не только янтарём, но и тем, что жило на этой земле задолго до людей, будет на что посмотреть.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше