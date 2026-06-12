На янтарном комбинате в Калининграде нашли устриц возрастом 30 млн лет

Образец размером всего 2 на 4,5 сантиметра содержит части нескольких раковин двустворчатых моллюсков. В те времена, когда по Земле ещё ходили мастодонты, эти устрицы спокойно жили на морских отмелях на территории современной Калининградской области.
Нашли фрагмент совершенно случайно. При разгрузке одного из горных самосвалов в Приморском карьере. Место неслучайное: грунт, который снимают для доступа к янтарю, хранит множество секретов. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова ещё в эпоху позднего эоцена — 37−34 миллиона лет назад. В нём и сохранились остатки организмов, обитавших тогда в прибрежной зоне.
Чтобы добраться до янтаря, комбинат ежегодно перемещает более четырёх миллионов кубических метров породы. Янтарь залегает на глубине около пятидесяти метров, и его покрывают несколько слоёв грунта, которые последовательно удаляют. И вот в этой массе породы, которую поднимают и перевозят, иногда попадаются следы древней жизни, не связанные с янтарём.
«За последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних “не янтарных” свидетельств животного и растительного мира, которая теперь насчитывает 13 экспонатов», — рассказал главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин.
Коллекция впечатляет. Там есть зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. А также более древние находки: ростры головоногих моллюсков белемнитов — им уже 80 миллионов лет — и фрагмент дужки раковины аммонита, который жил и вовсе 165 миллионов лет назад, ещё в юрском периоде.
Новый экспонат — фрагмент устричной колонии — теперь тоже доступен для просмотра в музее комбината. Тем, кто интересуется не только янтарём, но и тем, что жило на этой земле задолго до людей, будет на что посмотреть.