Калининград ожидает кратного роста торговли с Узбекистаном

В ответ узбекская сторона заявила, что намерена восполнить пробел в товарообороте — сейчас сальдо складывается в пользу Калининградской области. Но Абдуллаев смотрит шире: его интересует промышленная кооперация. В частности, высокотехнологичные предприятия региона. В списке — завод «Энкор» по производству компонентов для солнечной энергетики, машиностроительные заводы «Грюнвальд» и Калининградская гигафабрика Росатома.