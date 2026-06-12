Калининград ожидает кратного роста торговли с Узбекистаном

встрече с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым. Переговоры прошли 10 июня в Калининграде.
Сейчас внешнеторговый оборот области с этой страной в основном держится на поставках продовольствия, сельхозсырья и текстиля. Но потенциал, по мнению властей, гораздо выше.
Что хочет Калининград. В первую очередь — свежие овощи и фрукты. Абрикосы, черешня, бахчевые. При одном условии: цены должны быть конкурентными и устраивать жителей региона. Шерин подчеркнул: по этому направлению отношения можно расширять кратно.
В ответ узбекская сторона заявила, что намерена восполнить пробел в товарообороте — сейчас сальдо складывается в пользу Калининградской области. Но Абдуллаев смотрит шире: его интересует промышленная кооперация. В частности, высокотехнологичные предприятия региона. В списке — завод «Энкор» по производству компонентов для солнечной энергетики, машиностроительные заводы «Грюнвальд» и Калининградская гигафабрика Росатома.
Гуманитарная сфера — отдельная и уже успешная история. В ноябре прошлого года регион торжественно передал представителям Генконсульства Узбекистана медаль «За отвагу» красноармейца Сапаева Бекмата, найденную на калининградской земле. И это не единичный случай: при содействии областных властей регулярно проводятся выездные консульские приёмы для граждан Узбекистана, живущих в регионе.
Участники встречи обсудили и другие направления: образование, медицину, трудовую миграцию. А в завершение Шерин пригласил узбекских дипломатов на празднование 80-летия Калининградской области, которое будет отмечаться в этом году.