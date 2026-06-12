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Калининград ожидает кратного роста торговли с Узбекистаном

нацелен на многократное увеличение товарооборота с Узбекистаном. С таким заявлением выступил первый заместитель губернатора Валерий Шерин на.

Источник: ИА Прибыль Ru

встрече с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым. Переговоры прошли 10 июня в Калининграде.

Сейчас внешнеторговый оборот области с этой страной в основном держится на поставках продовольствия, сельхозсырья и текстиля. Но потенциал, по мнению властей, гораздо выше.

Что хочет Калининград. В первую очередь — свежие овощи и фрукты. Абрикосы, черешня, бахчевые. При одном условии: цены должны быть конкурентными и устраивать жителей региона. Шерин подчеркнул: по этому направлению отношения можно расширять кратно.

В ответ узбекская сторона заявила, что намерена восполнить пробел в товарообороте — сейчас сальдо складывается в пользу Калининградской области. Но Абдуллаев смотрит шире: его интересует промышленная кооперация. В частности, высокотехнологичные предприятия региона. В списке — завод «Энкор» по производству компонентов для солнечной энергетики, машиностроительные заводы «Грюнвальд» и Калининградская гигафабрика Росатома.

Дополнительные возможности для сотрудничества открывает БРИКС, партнёром которого Узбекистан стал с 1 января 2025 года. Этим летом в Калининграде открывается торговый дом БРИКС. Власти региона рассчитывают увидеть там узбекские товары и бизнес-проекты.

Гуманитарная сфера — отдельная и уже успешная история. В ноябре прошлого года регион торжественно передал представителям Генконсульства Узбекистана медаль «За отвагу» красноармейца Сапаева Бекмата, найденную на калининградской земле. И это не единичный случай: при содействии областных властей регулярно проводятся выездные консульские приёмы для граждан Узбекистана, живущих в регионе.

Участники встречи обсудили и другие направления: образование, медицину, трудовую миграцию. А в завершение Шерин пригласил узбекских дипломатов на празднование 80-летия Калининградской области, которое будет отмечаться в этом году.

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