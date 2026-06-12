В Красноярске подвели итоги конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

— Отношение к людям с инвалидностью в нашем обществе поменялось. Если недавно мы говорили об их ограниченных возможностях, то сегодня сила воли и упорство этих людей, в том числе ветеранов СВО, показывают, что их потенциал не имеет границ, — говорит статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.