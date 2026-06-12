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В Красноярске подвели итоги конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

В Красноярске наградили финалистов Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске подвели итоги международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» для специалистов из Сибирского федерального округа. В Год единства народов России участники уделили особое внимание культурным традициям и национальным мотивам.

— Отношение к людям с инвалидностью в нашем обществе поменялось. Если недавно мы говорили об их ограниченных возможностях, то сегодня сила воли и упорство этих людей, в том числе ветеранов СВО, показывают, что их потенциал не имеет границ, — говорит статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Победителями в номинациях стали:

— «Повседневный комфорт» стала Оксана Ключевская из Иркутской области;

— «Торжество» — коллекция-трансформер дизайнера Елены Русаковой из Новосибирской области;

— «Спорт и активная жизнь» — коллекция «Взлет» Рано Степановой из Кемеровской области;

— «Мы — семья» — Анастасия Молофеева из Томской области;

— «Адаптивные решения для труда» — Елена Литвинова из Кемеровской области.

Одной из главных целей конкурса стало привлечение предпринимателей к созданию комфортной и красивой одежды для людей с инвалидностью. Заявочный этап собрал порядка 200 участников из Сибири.

Фото: Александр Паниотов.

Организатором мероприятия выступил фонд «Защитники Отечества» при поддержке генерального партнера — Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», а также региональных правительств.

Фото: Александр Паниотов.

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