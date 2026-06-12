Властелин небес расправил крылья: Спасённый от смерти орёл улетел на волю в День России

Ранее Life.ru показывал, как в преддверии Дня России в Москве бейсджампер Сергей Бойцов совершил уникальный прыжок с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Трюк посвящён также и фестивалю молодёжи 2026 года. Спортсмен назвал его манифестом в поддержку мечты и новых достижений.