Властелин небес расправил крылья: Спасённый от смерти орёл улетел на волю в День России

Волонтёры из Пакистана, Афганистана и Нигерии выпустили на волю орла. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой Народного фронта.
Осенью травмированного орла нашли жители и привезли в приют «Спаси меня». Несколько месяцев его выхаживали, помогали иностранные студенты, приехавшие учиться на биологов и ветеринаров. Гордая птица, ставшая символом силы, свободы и преодоления, взмыла в небо.
Ранее Life.ru показывал, как в преддверии Дня России в Москве бейсджампер Сергей Бойцов совершил уникальный прыжок с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Трюк посвящён также и фестивалю молодёжи 2026 года. Спортсмен назвал его манифестом в поддержку мечты и новых достижений.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.