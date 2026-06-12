Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жаркая погода и дожди ждут нижегородцев в длинные выходные с 12 по 14 июня

Синоптики прогнозируют жаркую и дождливую погоду в Нижнем Новгороде в длинные выходные с 12 по 14 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Синоптики прогнозируют жаркую и дождливую погоду в Нижнем Новгороде в длинные выходные с 12 по 14 июня. Прогноз опубликовали в сервисе «Яндекс. Погода».

В пятницу, 12 июня, утром ожидается ясная погода. В дневное время температура воздуха достигнет +27°C, однако до конца дня будет облачно. Ночью прогнозируется похолодание до +18°C.

В субботу, 13 июня, жителям столицы Приволжья обещают дожди. Осадки начнутся днем и сохранятся до вечера. При этом ожидается теплая погода — до +27°C.

В воскресенье, 14 июня, будет немного прохладнее — днем столбики термометров поднимутся до +25°C. Утром и днем прогнозируются дожди, после чего до конца дня сохранится облачная погода.

Ранее мы публиковали программу мероприятий на День России в Нижнем Новгороде.