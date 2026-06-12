Жаркая погода и дожди ждут нижегородцев в длинные выходные с 12 по 14 июня

Синоптики прогнозируют жаркую и дождливую погоду в Нижнем Новгороде в длинные выходные с 12 по 14 июня. Прогноз опубликовали в сервисе «Яндекс. Погода».
В пятницу, 12 июня, утром ожидается ясная погода. В дневное время температура воздуха достигнет +27°C, однако до конца дня будет облачно. Ночью прогнозируется похолодание до +18°C.
В субботу, 13 июня, жителям столицы Приволжья обещают дожди. Осадки начнутся днем и сохранятся до вечера. При этом ожидается теплая погода — до +27°C.
В воскресенье, 14 июня, будет немного прохладнее — днем столбики термометров поднимутся до +25°C. Утром и днем прогнозируются дожди, после чего до конца дня сохранится облачная погода.
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