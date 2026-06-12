Минобразования ответило на критику в соцсетях школьных выпускных 2026

Так, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Виктор Довнар обратил внимание на то, что в соцсетях прозвучала критика шествий выпускников. Некоторые семьи заявили, что не пойдут на мероприятие. Представитель министерства напомнил, что такие шествия проходят ежегодно и не являются новинкой 2026 года. Для награждения на уровне районов собирают лучших выпускников, их награждают золотыми медалями и отмечают благодарственными письмами родителей.