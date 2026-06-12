Минобразования ответило на критику в соцсетях школьных выпускных 2026

В Министерстве образования Беларуси ответили на резкую критику в соцсетях школьных выпускных 2026 года, сообщили на ОНТ.
Так, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Виктор Довнар обратил внимание на то, что в соцсетях прозвучала критика шествий выпускников. Некоторые семьи заявили, что не пойдут на мероприятие. Представитель министерства напомнил, что такие шествия проходят ежегодно и не являются новинкой 2026 года. Для награждения на уровне районов собирают лучших выпускников, их награждают золотыми медалями и отмечают благодарственными письмами родителей.
— Право выпускника и их родителей, посетить это мероприятие или нет. Организаторы постараются сделать, чтобы оно было максимально для всех интересно, познавательно, — прокомментировал Довнар.
В свою очередь заведующая учебно-методическим кабинетом Минского района Ольга Наумович отметила, что выпускники не ходят долго. Все шествие занимает до получаса, а уже после него — торжество с вручением медалей и фотоссесией на красной дорожке.
В 2026 году в Минском районе шествие будет с нововведениями в качестве эксперимента. А в 2027 году с учетом поправок этого года, корректировок репертуара, программу могут изменить.
Звучит и критика по поводу программ выпускных вечеров. Представитель Минобразования напомнил, что школы сами утверждают программы выпускных, а ведомство курирует этот вопрос. Работа по разработке программ начинается еще с начала учебного года. И администрация школ с родителями определяет, как будут проходить выпускные вечера в учреждениях образования.
В соцсетях можно встретить дебаты с обсуждение выпускных, и в Минобразования обращают внимание, что важнее в этом вопросе мнение самих выпускников.
— Тенденции тех же запросов детей тоже меняются, но прислушиваются в первую очередь к мнению детей, ну и, конечно же, родители тоже являются участниками этого мероприятия, — прокомментировал Довнар.
Говоря о безопасности выпускных, он напомнил, что на праздниках будут дежурить педагогические работники и родители, привлекут правоохранительные органы и МЧС. Традиционно будет действовать запрет на продажу алкоголя.