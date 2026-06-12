«Привет от Алисы Сергеевны»: Меладзе прервал концерт в Турции из-за пьяных VIP-гостей

Посреди концерта подвыпившие туристы начали просить певца поздравить кого-то с днём рождения, передать приветы, заказать свои песни и сфотографироваться. Артисту даже пришлось прервать выступление, чтобы сделать селфи и сказать в камеру: «Привет от Алисы Сергеевны». Меладзе уговаривал публику сначала красиво закончить концерт, а уже потом общаться неформально. Выпить с отдыхающими он отказался.