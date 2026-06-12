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Мишустин назвал День России особым для тех, кто трудится на благо страны

Мишустин назвал День России особым для преданных стране и трудящихся на ее благо.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. День России — особый для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному на сайте РПЦ.

«Среди значимых дат в истории Отечества этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, кто ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, сохраняет и приумножает бесценное наследие предыдущих поколений», — написал Мишустин.

По его словам, многонациональность и культурное разнообразие российского государства формируют уникальное пространство, «где звучат разные языки, переплетаются традиции», и всех объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание.