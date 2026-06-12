Мишустин назвал День России особым для тех, кто трудится на благо страны

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. День России — особый для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному на сайте РПЦ.