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Петербургские ученые выяснили, как древняя саламандра стала медлительной

При помощи компьютерной томографии они реконструировали череп амфибии и получили новые морфологические данные.

Источник: Национальные проекты России

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследования черепа древней саламандры и выяснили, как она перестала быть активным хищником. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

При помощи компьютерной томографии ископаемых и 3D‑сканирования ученым удалось реконструировать череп и получить новые морфологические данные. Они указывают на водный образ жизни этих амфибий. Уплощение неба и отсутствие в нем передне‑медиального отверстия, а также расположение зубов позволяют предположить, что они питались за счет всасывания, используя жаберный аппарат.

«Кроме того, мы выдвигаем новую гипотезу о функциональном назначении субгоризонтального гребня на предчелюстной и верхнечелюстной костях. Мы предполагаем, что этот гребень вместе с обширной системой боковой линии на верхней челюсти — уникальная адаптация для обнаружения донной добычи, своего рода подводный радар, позволяющий находить пищу под водой», — отметил заведующий кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.

Палеонтологи СПбГУ пришли к выводу, что эта саламандра активно охотилась на добычу, прячущуюся в донных отложениях, — червей, ракообразных или мелкую рыбу. В ходе эволюции тело увеличилось. Благодаря этому саламандры смогли охотиться на более крупную добычу, но также это привело к уплощению черепа и появлению сложного механизма всасывания пищи. Из-за таких изменений они стали крупными и медлительными хищниками, которые подстерегают добычу в засаде и ловят большую рыбу в толще воды.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.