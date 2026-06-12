Петербургские ученые выяснили, как древняя саламандра стала медлительной

Палеонтологи СПбГУ пришли к выводу, что эта саламандра активно охотилась на добычу, прячущуюся в донных отложениях, — червей, ракообразных или мелкую рыбу. В ходе эволюции тело увеличилось. Благодаря этому саламандры смогли охотиться на более крупную добычу, но также это привело к уплощению черепа и появлению сложного механизма всасывания пищи. Из-за таких изменений они стали крупными и медлительными хищниками, которые подстерегают добычу в засаде и ловят большую рыбу в толще воды.