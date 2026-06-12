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Куда сходить 12 июня в Волгограде

Яркие события ждут жителей и гостей города в парках и музеях, театрах и досуговых центрах.

Для жителей и гостей Волгограда подготовили насыщенную программу в День России.

Краеведческий музей приглашает на познавательную программу «Героические страницы нашего края» в 14:00 (12+) и экскурсию «Это земля твоя и моя» в 17:00 (12+). Справки и запись — 38−84−37, 38−84−39.

Бесплатные концерты пройдут в:

центре «Ударник» в 15:30 (0+);

центре «Ровесник» в 17:00 (0+);

центре «Авангард» в 17:00 (0+);

ККиО Советского района в 17:00 (0+);

комплексе «21 век» в 18:00 (0+).

амфитеатре в 18:00 (0+);

Комсомольском парке в 12:00 и 16:00 (0+);

ЦПКиО в 14:00 (0+).

В Комсомольском саду также состоятся конные и кинологические показательные выступления и мастер-классы, будет работать ярмарка мастеров с 11:00 (0+).

В ЦПКиО торжества начнутся с забега с флагами в 11:00 (0+), в 12:00 развернётся выставка ретро-автомобилей (0+), в 17:40 участники развернут 100-метровый флаг РФ (0+), а в 20:00 вечером начнётся дискотека (0+).

Вход в парки будет свободным на протяжении всего дня.

В театре «Царицынская опера» концерт начнётся в 17:00 (6+).

Подготовили свою программу музеи. Участие в этих мероприятиях бесплатное.

В «Сталинградской битве» будет работать детский музейный центр с 10:00 до 18:00 (0+). Желающим нанесут аквагрим в цветах государственного флага РФ с 10:00 до 13:00 (0+). Эрудитов приглашают на тематическую викторину с 11:00 до 17:00 (0+). Будут работать VR-станция «Великая Россия» с 12:00 до 15:00 (0+) и музейная мастерская «Шифр» с 14:00 до 15:30 (0+).

Перед мемориально-историческим музеем пройдут викторина, мастер-классы, концерт фольклорного ансамбля «Пряник» и гусляров с 13:00 (0+).

Перед историческим парком «Россия — моя история» покажут видеоролики о памятных местах региона с 16:00 до 20:00 (0+).

В музее Машкова можно будет приобщиться к русским забавам и принять участие в познавательной программе с 12:00, в Детской художественной галерея проведут мастер-классы в 15:00 и 18:00 (6+), но на эти события уже нужно будет приобрести билеты.

Также в этот день планируется открытие благоустроенного сквера Василия Симбирцева в 11:00 (0+), а на центральной набережной будут звучать патриотические композиции с 12:00 до 19:00 (0+).

Праздничные концерты пройдут в ТРЦ «Акварель» и в ТРК «Мармелад» в 13:00 (0+).

Ранее vlg.aif.ru рассказал о программе на все три выходных дня.