Куда сходить 12 июня в Волгограде

В «Сталинградской битве» будет работать детский музейный центр с 10:00 до 18:00 (0+). Желающим нанесут аквагрим в цветах государственного флага РФ с 10:00 до 13:00 (0+). Эрудитов приглашают на тематическую викторину с 11:00 до 17:00 (0+). Будут работать VR-станция «Великая Россия» с 12:00 до 15:00 (0+) и музейная мастерская «Шифр» с 14:00 до 15:30 (0+).