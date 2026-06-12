Более 300 преподавателей тюменского вуза освоили работу с ИИ

Участниками второго потока интенсивного курса по применению искусственного интеллекта «ИИ-интенсив» стали свыше 300 преподавателей Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Обучение проводилось в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Курс включал базовый модуль «Нейросети для управленческой эффективности», профессиональный модуль «Нейросети для управления проектами», а также серию экспертных вебинаров. Участники освоили не только базовые навыки формулирования промптов, обработки текстов и создания изображений, но и попробовали свои силы в решении профессиональных проектных задач с применением ИИ.
«Мир стремительно меняется, и искусственный интеллект сегодня — не просто технологический тренд, а один из факторов эффективной работы и конкурентоспособности. Именно на это был нацелен курс, и мы видим, что преподаватели ТюмГУ готовы не только адаптироваться к новым условиям, но и уверенно лидировать в применении ИИ-технологий», — отметил руководитель программы развития ТюмГУ Сергей Зенин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.