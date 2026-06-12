Более 300 преподавателей тюменского вуза освоили работу с ИИ

«Мир стремительно меняется, и искусственный интеллект сегодня — не просто технологический тренд, а один из факторов эффективной работы и конкурентоспособности. Именно на это был нацелен курс, и мы видим, что преподаватели ТюмГУ готовы не только адаптироваться к новым условиям, но и уверенно лидировать в применении ИИ-технологий», — отметил руководитель программы развития ТюмГУ Сергей Зенин.