Super: актер Даниил Воробьев задолжал налоговой больше одного миллиона рублей

Тем временем у актера имеются иные финансовые проблемы. Он судится с бывшей супругой Мариной из-за алиментов. Бывшая жена обвинила звезду в том, что он не только не желает помогать дочери финансово, но и не желает видеться с ней, участвовать в жизни ребенка.