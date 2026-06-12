«Абсолютный грабёж»: Почему в храмах торгуют свечками вопреки завету Христа

Тема торговли в православных храмах остаётся одной из самых острых для верующих, вопрос о её законности возникает у тех, кто помнит евангельский сюжет об изгнании торгующих из Иерусалимского храма, рассказал протоиерей Алексей Батаногов. По его словам, в те времена существовала монополия на обмен римских монет с языческими изображениями на специальные храмовые деньги при грабительском курсе, а также обязательная покупка жертвенных животных по завышенным ценам.