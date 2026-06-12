Тюменская область представила стенд «Отдохни красиво» на форуме в Москве

Стенд Тюменской области «Отдохни красиво» открыт с 10 по 14 июня на форуме «Путешествуй!» в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.
«На стенде Тюменской области представлен комплексный туристический продукт с ассортиментом предложений под разную целевую аудиторию для любого сезона. Это и оздоровительный отдых на термальных курортах, и знакомство с богатым историческим наследием Сибири, и посещение популярных объектов туриндустрии. Традиционно на стенде работают туроператоры, которые предлагают готовые туры. Мы ожидаем повышенный спрос на них, ведь Тюменской области есть, что показать. Кроме того, делегация региона примет участие в деловой программе форума», — подчеркнула директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
В оформлении и программе стенда традиционно отражена тематика термальных вод и древнего моря Сибири. Там организована брендированная ИИ-фотозона от авиакомпании «ЮТэйр», театрализованный интерактив «Шоколадной мануфактуры Д. Егоровой» с дегустацией уникальных конфет, сибирское караоке совместно с майер-курортом «Марциаль» и химическое шоу для всей семьи. Кроме того, гости смогут приобрести «вкусные» сувениры, а также принять участие в «термальном» танцевальном флешмобе и познавательных викторинах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.