Тюменская область представила стенд «Отдохни красиво» на форуме в Москве

«На стенде Тюменской области представлен комплексный туристический продукт с ассортиментом предложений под разную целевую аудиторию для любого сезона. Это и оздоровительный отдых на термальных курортах, и знакомство с богатым историческим наследием Сибири, и посещение популярных объектов туриндустрии. Традиционно на стенде работают туроператоры, которые предлагают готовые туры. Мы ожидаем повышенный спрос на них, ведь Тюменской области есть, что показать. Кроме того, делегация региона примет участие в деловой программе форума», — подчеркнула директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.