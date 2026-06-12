В Волгограде прощаются с учителем школы № 78 Светланой Ларионовой

— Она родилась в Сталинграде в 1943 году. Пришла в школу № 78 Краснооктябрьского района и осталась там на всю жизнь. Русский язык и литература для нее были не предметами, а способами говорить с детьми о главном — о чести, о памяти, о жизни. Ее ученики разлетелись по стране, но многие помнят уроки, на которых не хотелось смотреть в окно, — говорится в некрологе, размещенном в тг-канале «Ритуальный патруль».