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В Волгограде прощаются с учителем школы № 78 Светланой Ларионовой

Светлана Александровна отдала 60 лет школе и ученикам.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 12 июня прощаются с учителем русского языка и литературы Светланой Александровной Ларионовой. Она отдала 60 лет жизни школе № 78 Краснооктябрьского района и выпустила много поколений учеников. Церемония прощания с заслуженным педагогом проходит в ритуальном комплексе «Память».

— Она родилась в Сталинграде в 1943 году. Пришла в школу № 78 Краснооктябрьского района и осталась там на всю жизнь. Русский язык и литература для нее были не предметами, а способами говорить с детьми о главном — о чести, о памяти, о жизни. Ее ученики разлетелись по стране, но многие помнят уроки, на которых не хотелось смотреть в окно, — говорится в некрологе, размещенном в тг-канале «Ритуальный патруль».

Похоронят учителя на Верхнезареченском кладбище Волгограда.

Редакция соболезнует родным и близким Светланы Александровны.