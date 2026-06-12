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Волгоградцам назвали крайний срок для оплаты услуг ЖКХ за май

Трехдневные выходные в честь Дня России не сдвинут сроков оплаты ЖКХ, заявил зампред.

Трехдневные выходные в честь Дня России не сдвинут сроков оплаты ЖКХ, заявил зампред Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

— С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед, — цитируют депутата РИА Новости. — Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит.

Сергей Колунов также заявил, что горожане, привыкшие оплачивать квитанции в организациях, не ощутят никаких затруднений — 15 июня будет полноценным рабочим днем.

Фото Геннадия Гуляева.