Волгоградцам назвали крайний срок для оплаты услуг ЖКХ за май

— С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед, — цитируют депутата РИА Новости. — Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит.