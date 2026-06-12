Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные, под утро воскресенья посвежеет до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. В субботу ночью — плюс 15 — плюс 18 градусов, днем — плюс 26 — плюс 29, в воскресенье под утро — плюс 13 — плюс 16, после полудня посвежеет до плюс 21 — плюс 24 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на следующей неделе дышать станет еще легче — вероятность дождей с грозами сохранится.
«Температура воздуха по ночам понизится до плюс 8 — плюс 13 градусов, после полудня — плюс 17 — плюс 22», — подчеркнул Тишковец.