Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

«В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. В субботу ночью — плюс 15 — плюс 18 градусов, днем — плюс 26 — плюс 29, в воскресенье под утро — плюс 13 — плюс 16, после полудня посвежеет до плюс 21 — плюс 24 градусов», — рассказал Тишковец.