Морской бриз и ретроградный Меркурий: Как снизить риски венерических заболеваний летом

При этом, отметила она, многие преувеличивают опасность подхватить страшные инфекции летом: хламидиоз не сидит в кустах и не караулит туристов у бассейна, снизить риски можно скучными, но проверенными способами: не сидеть полдня в мокром купальнике, использовать средства контрацепции при близких контактах и соблюдать базовую гигиену, также не стоит забывать про SPF-крем.