Морской бриз и ретроградный Меркурий: Как снизить риски венерических заболеваний летом

При этом, отметила она, многие преувеличивают опасность подхватить страшные инфекции летом: хламидиоз не сидит в кустах и не караулит туристов у бассейна, снизить риски можно скучными, но проверенными способами: не сидеть полдня в мокром купальнике, использовать средства контрацепции при близких контактах и соблюдать базовую гигиену, также не стоит забывать про SPF-крем.
«Большинство ИППП передаются половым путём, а не через лежаки, бассейны, полотенца, морской бриз и ретроградный Меркурий», — сыронизировала собеседница «Радио 1».
Ранее кардиолог объяснила, как сохранить сходящее с ума сердце во время перелётов. Кроме того, врач предупредила о риске инфаркта у тех, кто икает часами.
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