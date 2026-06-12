Шалабаев: давайте вместе беречь нашу Родину и делать всё для её процветания

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил горожан с Днём России. Текст распространила пресс-служба городской администрации.
"Дорогие земляки, нижегородцы! Поздравляю вас с нашим главным государственным праздником — Днём России!
В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою причастность к великой истории и судьбе огромной, сильной и прекрасной страны. Россия — это наш общий дом, наша культура, наши традиции и, самое главное, — это мы с вами. Это миллионы людей, которые своим ежедневным трудом, талантом и любовью делают нашу Родину сильной и независимой.
Я с невероятной гордостью смотрю на своих земляков нижегородцев. На наших рабочих, инженеров, строителей, врачей, учителей, деятелей культуры и спорта… Именно вы — настоящие герои нашего времени! Вы сохраняете славные традиции прошлого и создаете будущее. Наш город всегда был опорой и мощью государства, и сегодня это наша общая ответственность.
Желаю всем нам в этот светлый день добра и благополучия. Пусть в каждом доме царят согласие и уют, а в делах всегда сопутствует успех. Давайте вместе беречь нашу Родину, приумножать её славу и делать всё для её процветания! С праздником! С Днём России!" — сказано в поздравлении.