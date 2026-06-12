Шалабаев: давайте вместе беречь нашу Родину и делать всё для её процветания

В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою причастность к великой истории и судьбе огромной, сильной и прекрасной страны. Россия — это наш общий дом, наша культура, наши традиции и, самое главное, — это мы с вами. Это миллионы людей, которые своим ежедневным трудом, талантом и любовью делают нашу Родину сильной и независимой.