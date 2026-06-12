Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

Министерство здравоохранения России расширило список официальных медицинских специальностей. В обновленной номенклатуре появилось 15 новых профилей, сообщает Om1 Новосибирск.
В перечень вошли аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.
Через год, с 1 сентября 2027 года, в список добавят еще одно направление — паллиативную медицинскую помощь. «Бактериология», «вирусология» и «паразитология» останутся в силе до осени 2028 года.
Для тех, у кого среднее медицинское или фармацевтическое образование, номенклатуру тоже дополнили. Там появятся медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
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