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Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Собянин: Москва играет ключевую роль в формировании российской государственности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России и подчеркнул роль Москвы в формировании и укреплении российской государственности.

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями», — написал Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Мэр подчеркнул, что граждане России твердо верят в успешное преодоление любых испытаний.

«С давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня наш любимый город по праву является центром политической, экономической, общественной, культурной, духовной жизни России, вносит огромный вклад в защиту суверенитета и развитие Отчизны», — добавил Собянин.

Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и труде.

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