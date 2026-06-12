Стало известно, какой день недели самый тяжёлый для россиян

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал четверг самым сложным днём недели для человека. По его словам, всё упирается в работу внутренних биоритмов.
В воскресенье люди обычно отдыхают, а в понедельник биологический ритм начинает идти вверх. Пика он достигает к среде, после чего наступает спад. Именно поэтому Онищенко считает, что в четверг в школах и вузах нельзя устраивать проверочные работы и экзамены.
Эксперт также выступил против обучения во вторую смену. Он пояснил, что у ребёнка есть суточный ритм: утром после завтрака мозг ещё отдохнувший и лучше всего впитывает новые знания. Если же школьник идёт на занятия после обеда, условия для усвоения материала становятся принципиально иными.
Академик подчеркнул, что нагрузку в таком случае придётся перераспределять между учителями, что негативно отразится на них самих. Дискуссии о том, сколько должны учиться дети, длятся уже много лет.
Примечательно, что среди западных экспертов мнение другое. Там психологи после исследований назвали самым тяжёлым днём вторник. К этому моменту эйфория от выходных полностью улетучивается, накапливается множество рабочих задач, и люди испытывают максимальный стресс, пытаясь разобраться с самыми сложными делами.
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