Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какой день недели самый тяжёлый для россиян

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал четверг самым сложным днём недели для человека. По его словам, всё упирается в работу внутренних биоритмов.

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал четверг самым сложным днём недели для человека. По его словам, всё упирается в работу внутренних биоритмов.

В воскресенье люди обычно отдыхают, а в понедельник биологический ритм начинает идти вверх. Пика он достигает к среде, после чего наступает спад. Именно поэтому Онищенко считает, что в четверг в школах и вузах нельзя устраивать проверочные работы и экзамены.

Эксперт также выступил против обучения во вторую смену. Он пояснил, что у ребёнка есть суточный ритм: утром после завтрака мозг ещё отдохнувший и лучше всего впитывает новые знания. Если же школьник идёт на занятия после обеда, условия для усвоения материала становятся принципиально иными.

Академик подчеркнул, что нагрузку в таком случае придётся перераспределять между учителями, что негативно отразится на них самих. Дискуссии о том, сколько должны учиться дети, длятся уже много лет.

Примечательно, что среди западных экспертов мнение другое. Там психологи после исследований назвали самым тяжёлым днём вторник. К этому моменту эйфория от выходных полностью улетучивается, накапливается множество рабочих задач, и люди испытывают максимальный стресс, пытаясь разобраться с самыми сложными делами.

Полезны ли 10 000 шагов в день? Разбираемся с экспертом.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.