Стало известно, какой день недели самый тяжёлый для россиян

В воскресенье люди обычно отдыхают, а в понедельник биологический ритм начинает идти вверх. Пика он достигает к среде, после чего наступает спад. Именно поэтому Онищенко считает, что в четверг в школах и вузах нельзя устраивать проверочные работы и экзамены.