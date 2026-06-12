Почему групповые путешествия дешевле и веселее

«Если вы устали или хотите отдохнуть, вы можете, например, пропустить утреннюю экскурсию и встретиться с группой за обедом. Мы считаем, что нельзя заставлять людей делать то, что им не нравится. Мы просто предлагаем: “Здесь будет вот это, а там — вот так”. Если вам интересно — вы едете с нами. Если нет — можете остаться в отеле или самостоятельно изучить город. В этом плане у нас полная свобода и абсолютная демократия», — поясняет сооснователь сообщества.