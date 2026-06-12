Почему групповые путешествия дешевле и веселее

Выбор формата путешествия — это всегда поиск баланса между свободой и комфортом. В то время как соло-трип обещает полную независимость, а классический тур с гидом — предсказуемость, групповые поездки с единомышленниками занимают ту самую золотую середину. В чём особенности такого формата отдыха и почему он из года в год пользуется популярностью у туристов, выяснил корреспондент vrn.aif.ru.
Без лишней траты денег и времени на поиск компании.
Главное преимущество групповых поездок — компания.
«Вы едете в путешествие с единомышленниками, что делает отдых гораздо интереснее. В поездку можно отправиться с друзьями или в одиночку, зная, что на месте ты познакомишься с такими же увлечёнными людьми. Поскольку всех участников поездки объединяет идея путешествия, у вас всегда найдутся общие темы для разговора», — отмечает сооснователь сообщества путешественников в Черноземье «Нескучный день» Марат Попов.
Не менее важным плюсом групповых путешествий является их выгода. Такой отдых практически всегда выходит дешевле, чем самостоятельное путешествие или поездка небольшой компанией. Кроме того, если организация осуществляется на должном уровне, маршрут продуман до мелочей. Это избавляет туриста от необходимости тратить часы на планирование, где остановиться и какие именно места посетить.
Такой подход крайне важен для людей с ограниченным бюджетом. Как отмечает генеральный директор турагентства Вадим Бояринцев, в последнее время стали популярны путешествия в кредит. Такой подход к отдыху может создать ненужную финансовую нагрузку. Поэтому крайне важно отталкиваться от своего финансового положения, чтобы потом не пришлось отдавать долг.
«Готовы ехать куда угодно».
Марат Попов отмечает, что современные туристы стали более искушёнными. Многие их них уже успели побывать в самых популярных местах и их сложно удивить. Поэтому для таких людей нередко ключевым фактором при планировании путешествия становится подбор компании.
«Некоторые готовы ехать куда угодно, лишь бы с определённой группой или конкретным организатором, которому они доверяют. Идеальный вариант — совпадение трёх факторов, когда турист находит и “своего” организатора, и интересный ему маршрут и подходящее время», — рассказывает эксперт.
Организация групповой поездки обычно начинается с центральной идеи, будь то конкретная достопримечательность, целый регион или выгодная аренда транспорта. На её основе строится маршрут, бронируются отели и средства передвижения, после чего стартует набор туристической группы.
У каждой из таких групп есть своя так называемая целевая аудитория, которую определяет возраст, бюджет и формат тура. Отбор происходит естественным образом. Изучив контент организатора, человек сам понимает, подходит ли ему такой формат отдыха — будь то бюджетный кемпинг или комфортабельный отель.
Одну из основных ролей в путешествии играют гиды. В основе команды «Нескучного дня» находятся бывшие туристы, которые когда-то сами ездили с сообществом и прониклись его духом.
«Идеально найти готового гида — человека, который уже везде был и всё умеет. Но так бывает редко. Поэтому чаще всего мы обращаем внимание на человеческие качества: любовь к путешествиям, общительность и активность. Таких людей мы обучаем постепенно, шаг за шагом», — поделился Марат Попов.
Без строгих рамок.
Главной особенностью путешествий с «Нескучным днём» является отсутствие строгой обязательной программы. Организаторы предлагают маршрут и план активностей, по которому двигаются сами, приглашая желающих присоединиться. Это дает участникам абсолютную свободу действий.
«Если вы устали или хотите отдохнуть, вы можете, например, пропустить утреннюю экскурсию и встретиться с группой за обедом. Мы считаем, что нельзя заставлять людей делать то, что им не нравится. Мы просто предлагаем: “Здесь будет вот это, а там — вот так”. Если вам интересно — вы едете с нами. Если нет — можете остаться в отеле или самостоятельно изучить город. В этом плане у нас полная свобода и абсолютная демократия», — поясняет сооснователь сообщества.