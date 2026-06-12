Схема движения изменится на Борском мосту в ночь с 15 на 16 июня

На старой переправе останется две полосы на въезд в Нижний Новгород. В ГУАД напомнили, что 15 июня стартует ремонт проезжей части на новом Борском мосту. Работы проводят из-за повышенного износа дорожного полотна во время реконструкции старой переправы. Ремонт намерены завершить до конца июня.