Россиянам объяснили, почему нельзя бросать собаку в воду

В РКФ напомнили, что не все собаки умеют плавать. Специалисты не советуют бросать животное в воду, если оно не знакомо с ней. Приучать питомца к купанию рекомендуется постепенно, используя положительное подкрепление. Для безопасности кинологи советуют применять спасательный жилет с ручкой, особенно во время прогулок на лодке.