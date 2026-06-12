Россиянам объяснили, почему нельзя бросать собаку в воду

Летом владельцам собак следует особенно внимательно следить за состоянием питомцев, избегать перегрева и соблюдать меры безопасности во время прогулок и отдыха у воды. Такие рекомендации дали в Российской кинологической федерации.
В РКФ напомнили, что не все собаки умеют плавать. Специалисты не советуют бросать животное в воду, если оно не знакомо с ней. Приучать питомца к купанию рекомендуется постепенно, используя положительное подкрепление. Для безопасности кинологи советуют применять спасательный жилет с ручкой, особенно во время прогулок на лодке.
Также владельцам рекомендовали избегать купания собак в стоячих водоемах, поскольку это может привести к тяжелым инфекциям. Перед входом в воду следует убедиться, что берег пологий и неглубокий.
Отдельное внимание специалисты уделили жаркой погоде. По их словам, перегрев представляет для собак большую опасность, чем переохлаждение. Чтобы снизить риск теплового удара, прогулки лучше переносить на раннее утро или вечерние часы. Во время прогулок необходимо брать с собой воду для питомца.
В федерации также предупредили об опасности раскаленного асфальта и земли, которые могут вызвать ожоги и трещины на подушечках лап. Перед прогулкой рекомендуется проверять температуру покрытия рукой. Если избежать движения по нагретым поверхностям невозможно, стоит использовать специальную обувь для собак.
Президент РКФ Владимир Голубев отметил, что владельцам не следует ориентироваться на собственные ощущения в жару. По его словам, некоторые собаки тяжело переносят температуру уже около 25 градусов. Особенно это касается пожилых и крупных животных.
Кроме того, летом возрастает риск заражения паразитами. В РКФ советуют своевременно обрабатывать питомцев от клещей и других паразитов, используя препараты согласно инструкции. Специалисты отметили, что основную защиту обеспечивают таблетки и капли, тогда как спреи и ошейники являются дополнительными средствами.
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