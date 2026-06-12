В селе Елховка Самарской области прошел семейный фестиваль «Мои финансы»

Третий Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций «Мои финансы» состоялся 5 июня в селе Елховка Самарской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики Елховского района.
Для гостей были организованы разнообразные мероприятия. Например, эксперты в области финансов поделились секретами успешного сбережения, рассказали о различных видах инвестиций и помогли разобраться в сложных финансовых инструментах. Участники могли отработать полученные знания на практике, участвуя в деловых играх и викторинах, посвященных финансовой грамотности. Также на фестивале специалисты были готовы ответить на любые вопросы, помочь в составлении личного финансового плана и дать индивидуальные рекомендации.
Кроме того, семьи, уже достигшие успехов в управлении финансами и инвестировании, делились своим опытом с другими гостями. Особое внимание на фестивале уделялось формированию культуры сбережений и инвестиций с раннего возраста. Дети активно участвовали в игровых программах, где в доступной форме знакомились с основами финансовой грамотности, учились планировать свои расходы и понимать ценность денег.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.