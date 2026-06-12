В селе Елховка Самарской области прошел семейный фестиваль «Мои финансы»

Для гостей были организованы разнообразные мероприятия. Например, эксперты в области финансов поделились секретами успешного сбережения, рассказали о различных видах инвестиций и помогли разобраться в сложных финансовых инструментах. Участники могли отработать полученные знания на практике, участвуя в деловых играх и викторинах, посвященных финансовой грамотности. Также на фестивале специалисты были готовы ответить на любые вопросы, помочь в составлении личного финансового плана и дать индивидуальные рекомендации.