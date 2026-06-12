В Пермском крае хотят отменить формат домашнего образования

Между тем учащихся, осваивающих образовательную программу в домашних условиях, в Прикамье становится все больше. А такой формат довольно накладен для бюджета, ведь семьям выплачивают компенсацию. Ее размер варьирует в зависимости от возраста ребенка. Так, на первоклашек выделяют около 30−50 тысяч рублей, на старшеклассников сумма превышает 60 тысяч. Деньги идут родителям, исполняющим обязанности педагогов, а также на покупку учебников и пособий, развивающих игр, игрушек и так далее.