В Пермском крае хотят отменить формат домашнего образования

Депутаты Законодательного собрания Пермского края готовятся рассмотреть законопроект об отмене компенсации родителям, чьи дети обучаются на дому. Авторы инициативы полагают, что отрыв от коллектива пагубно сказывается на развитии личности ребенка.
Между тем учащихся, осваивающих образовательную программу в домашних условиях, в Прикамье становится все больше. А такой формат довольно накладен для бюджета, ведь семьям выплачивают компенсацию. Ее размер варьирует в зависимости от возраста ребенка. Так, на первоклашек выделяют около 30−50 тысяч рублей, на старшеклассников сумма превышает 60 тысяч. Деньги идут родителям, исполняющим обязанности педагогов, а также на покупку учебников и пособий, развивающих игр, игрушек и так далее.
Авторы законопроекта ссылаются на то, что на федеральном уровне выплата компенсаций за семейное обучение не предоставляется с 2013 года. Кроме того, в пермских школах достаточно мест для всех юных жителей края. Но главная причина — забота: по мнению законотворцев, ребятишки изолированы от сверстников, их учат не дипломированные специалисты, а мамы и папы. В результате такая ситуация негативно сказывается на социализации и уровне знаний ребенка.
Однако возникает вопрос, как быть семьям особых школьников? По сути, домашнее обучение в основном предназначено для тех, кто в силу своего состояния не может посещать учебные заведения. Правда, народных избранников это не смущает. Наоборот, они прямо заявили: в ограниченном пространстве квартиры или дома дети-инвалиды не получают необходимую коррекционную и педагогическую поддержку, что затрудняет их адаптацию в обществе.
Если законопроект примут, многие родители, скорее всего, будут вынуждены устраивать детей, зачастую нуждающихся в постоянной опеке, в обычные школы. К чему приведут подобные нововведения, сказать трудно, как и спрогнозировать результат «инклюзивного взаимодействия».
Кстати.
В 2026 году выплаты родителям за домашнее обучение отменили в Ульяновской области. В Свердловской, Тульской и Тамбовской областях компенсация сохраняется.