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В Перми началась обкатка трамвайного пути на улицах Сибирской и Чернышевского

В Свердловском районе города продолжается обновление трамвайной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Перми продолжается обновление трамвайной сети. На время проведения работ с 29 января прекратили движение трамваев по улицам Сибирской, Белинского и Чернышевского. Подрядчик меняет основание путей и рельсошпальную решетку.

По информации администрации города, департамент транспорта 11 июня приступил к обкатке новых путей на улицах Сибирской и Чернышевского. На участок вышел специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2», который проведет диагностику и выявит возможные дефекты.

Подрядчик завершает выправку трамвайного пути и регулировку контактной сети. Предстоит строительство новой трамвайной остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха.

На площади Трудовой доблести продолжается реконструкция трамвайного узла с монтажом современных стрелочных переводов.

После завершения обкатки и проверки обновленного пути власти города примут решение о дате запуска трамвайного движения. Завершение работ подрядчик запланировал на декабрь 2026 года.