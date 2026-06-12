В Перми началась обкатка трамвайного пути на улицах Сибирской и Чернышевского

В Свердловском районе Перми продолжается обновление трамвайной сети. На время проведения работ с 29 января прекратили движение трамваев по улицам Сибирской, Белинского и Чернышевского. Подрядчик меняет основание путей и рельсошпальную решетку.
По информации администрации города, департамент транспорта 11 июня приступил к обкатке новых путей на улицах Сибирской и Чернышевского. На участок вышел специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2», который проведет диагностику и выявит возможные дефекты.
Подрядчик завершает выправку трамвайного пути и регулировку контактной сети. Предстоит строительство новой трамвайной остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха.
На площади Трудовой доблести продолжается реконструкция трамвайного узла с монтажом современных стрелочных переводов.
После завершения обкатки и проверки обновленного пути власти города примут решение о дате запуска трамвайного движения. Завершение работ подрядчик запланировал на декабрь 2026 года.