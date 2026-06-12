Красноярцам рассказали, как старое ДК превратили в молодежное пространство «Каменка»

Сотрудники арт-резиденции «Каменка» в Красноярске создали мультимедийный проект, посвященный истории и развитию креативного пространства на правобережье. Создатель проекта «Тут вам не ДК!» Юлия Чирушина рассказывает, что «Каменку» создавали в течение 13 лет люди без больших ресурсов и примеров. У первой команды были только инициатива и желание, позволившие создавать в Красноярске уникальные события, уже культовые и любимые: «Бал в кедах», «Кинолужайка», «Рестодэй», зимний фестиваль «Снегири». Это большой путь длиной в 13 лет для Каменки и 70 лет для самого здания, главный герой которого — человеческая сила, — отмечает она. Напомним, помещение текущей арт-резиденции в Кировском районе существует с 1956 года. В разные годы и периоды использовали его так, как это требовало время: от дома культуры до резиденции федерального кластера «Таврида. АРТ». В мультимедийном проекте пользователь может пройти через все эти этапы, а также узнать о ключевых создателях уже текущего пространства. Особую поддержку «Каменке» в свое время оказал известный красноярский журналист, радио- и телеведущий, политический деятель Алексей Клешко. В память о нем создана отдельная страница проекта. Проект работает в свободной форме для всех желающих. А создавали его под кураторством СФУ, Института филологии и языковой коммуникации в сотрудничестве с арт-резиденцией.