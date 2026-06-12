ГАИ сделала заявление после жесткого ДТП Mercedes с клубникой под Барановичами

Ранее «Комсомолка» писала о том, что под Барановичами Mercedes с клубникой опрокинулся из-за сразу двух лопнувших на скорости колес. Жесткое ДТП произошло на трассе М-1 в пределах Барановичского района. Так, 11 июня на 243 километре трассы у груженого клубникой автомобиля на скорости лопнули сразу два правых колеса, переднее и заднее. К счастью, водитель не пострадал, но авто получило серьезные механические повреждения.