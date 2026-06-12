ГАИ сделала заявление после жесткого ДТП Mercedes с клубникой под Барановичами

В Госавтоинспекции сделали заявление после жесткого опрокидывания Mercedes с клубникой в Барановичском районе, пишет телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что под Барановичами Mercedes с клубникой опрокинулся из-за сразу двух лопнувших на скорости колес. Жесткое ДТП произошло на трассе М-1 в пределах Барановичского района. Так, 11 июня на 243 километре трассы у груженого клубникой автомобиля на скорости лопнули сразу два правых колеса, переднее и заднее. К счастью, водитель не пострадал, но авто получило серьезные механические повреждения.
После произошедшей жесткой аварии в ГАИ напомнили белорусским водителям, что они должны регулярно отслеживать состояние колес на своем транспортном средстве.
— Любой дефект шины может спровоцировать ее разрыв на скорости, — подчеркнули в ведомстве.
В ГАИ рассказали, что трещины разного рода глубины зачастую появляются на изношенных или некачественных автомобильных шинах. Боковые порезы появляются, если колеса контактируют с бордюрами при поворотах или параллельной парковке. Потом в местах таких повреждений появляются выпуклости.
Груженый клубникой Mercedes на скорости опрокинулся на трассе М-1. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Еще выпуклости на шине могут «выскочить» от удара колеса о край глубокой ямы либо твердую кочку. Если на большой скорости влететь снова колесом в такую яму или наскочить на кочку, резко тормозить, то колесо может лопнуть.
— Избежать серьезных проблем можно только при условии своевременной диагностики систем и узлов транспортного средства, — констатировали в ГАИ.
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