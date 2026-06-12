В Красноярске Дворец Труда и Согласия оптимизирует проведение мероприятий

Дворец Труда и Согласия оптимизирует процесс подготовки и проведения мероприятий в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Ежегодно на этой площадке проходит более 800 мероприятий для полумиллиона посетителей. Учреждение проведет масштабную диагностику своих процессов и реализует пилотный проект по оптимизации подготовки и проведения культурно-массового события. Помогать коллективу будут эксперты регионального центра компетенций. Сотрудники учреждения научатся применять инструменты бережливого производства, чтобы улучшить работу и увеличить количество посетителей без роста нагрузки на персонал.
«Нам предстоит проанализировать внутренние процессы и снизить их трудоемкость, при этом получая больший результат за счет оптимизации нашей работы. Рад, что молодая и амбициозная команда нашего учреждения занимается этим важным вопросом, и уверен, что проект мы реализуем с отличным результатом», — отметил генеральный директор Дворца Труда и Согласия Константин Гончаров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.