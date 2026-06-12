В Красноярске Дворец Труда и Согласия оптимизирует проведение мероприятий

Ежегодно на этой площадке проходит более 800 мероприятий для полумиллиона посетителей. Учреждение проведет масштабную диагностику своих процессов и реализует пилотный проект по оптимизации подготовки и проведения культурно-массового события. Помогать коллективу будут эксперты регионального центра компетенций. Сотрудники учреждения научатся применять инструменты бережливого производства, чтобы улучшить работу и увеличить количество посетителей без роста нагрузки на персонал.