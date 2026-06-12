Учёные назвали продукты, вызывающие деменцию при здоровом питании

В исследовании участвовали люди среднего возраста без клинически выраженных когнитивных нарушений, поэтому результаты особенно важны для долгосрочной профилактики деменции. Исследователи предостерегают от механического переноса выводов на любой случай употребления УОП: вероятно, многое зависит от частоты приёма, конкретных видов продуктов и исходного состояния кишечной микрофлоры. Тем не менее накопленные данные всё увереннее говорят о том, что ультраобработанная еда сама по себе вредит мозгу — вне зависимости от того, насколько здоровым выглядит остальной рацион.