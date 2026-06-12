Учёные назвали продукты, вызывающие деменцию при здоровом питании

Учёные из Университета Монаша выяснили, что систематическое употребление ультраобработанных продуктов (УОП) снижает когнитивные способности даже у тех, кто в остальном питается правильно. Речь идёт о скорости обработки информации и способности удерживать концентрацию. Работу опубликовал журнал Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.
Команда под руководством диетолога Барбары Кардосо провела наблюдательный эксперимент со здоровыми взрослыми добровольцами. С помощью подробных пищевых дневников всех участников разбили на 4 группы по доле УОП в ежедневном меню. Люди из верхней четверти — те, кто ел больше всего таких продуктов, — показали заметно худшие результаты в тестах на устойчивое внимание, скорость психомоторной реакции и переход между задачами по сравнению с нижней четвертью.
Ключевой вывод: негативное влияние ультраобработанной еды проявляется независимо от общего качества рациона. Даже если человек ежедневно ест много овощей, фруктов и цельнозерновых круп, это не перекрывает когнитивный вред от промышленных снеков, сладкой газировки и полуфабрикатов.
Авторы связывают эффект сразу с тремя механизмами. Во-первых, хроническое воспаление из‑за трансжиров и пищевых добавок. Во-вторых, нарушение микробиома кишечника из‑за нехватки клетчатки. В-третьих, сбои в обмене глюкозы от переизбытка быстрых углеводов. Все три процесса независимо бьют по работе мозга и продуктивности мышления.
В исследовании участвовали люди среднего возраста без клинически выраженных когнитивных нарушений, поэтому результаты особенно важны для долгосрочной профилактики деменции. Исследователи предостерегают от механического переноса выводов на любой случай употребления УОП: вероятно, многое зависит от частоты приёма, конкретных видов продуктов и исходного состояния кишечной микрофлоры. Тем не менее накопленные данные всё увереннее говорят о том, что ультраобработанная еда сама по себе вредит мозгу — вне зависимости от того, насколько здоровым выглядит остальной рацион.
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