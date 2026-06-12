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Подсветку в честь Дня России включат на нижегородской телебашне 12 июня

Праздничную подсветку включат на телебашне в Нижнем Новгороде в честь Дня России 12 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Праздничную подсветку включат на телебашне в Нижнем Новгороде в честь Дня России 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Тематическая иллюминация начнет работу в 21:30. На высотной доминанте будут транслировать динамическая композиция в цветах российского триколора.

На гранях башни разместят государственную и региональную символику. На световом панно также появятся изображения кремлевских башен: Спасской — в Москве и Дмитриевской — в Нижнем Новгороде.

Напомним, опубликована полная программа мероприятий в День России в Нижнем Новгороде. Лекции, мастер-классы и концерты пройдут в парках, библиотеках, музеях и домах культуры.