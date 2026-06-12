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В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 17 рейсов

В основном речь о самолетах из Питера и Москвы.

Источник: Клопс.ru

В аэропорту Калининграда в пятницу, 12 июня, задерживается вылет и посадка 17 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

Вовремя не смогут прилететь 11 рейсов:

8 — из Москвы; 2 — из Санкт-Петербурга; 1 — из Самары.

Время задержки варьируется от 40 минут до нескольких часов.

С опозданием из Храброво отправятся 6 рейсов:

3 — в Москву; 3 — в Санкт-Петербург.

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