В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 17 рейсов

В аэропорту Калининграда в пятницу, 12 июня, задерживается вылет и посадка 17 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.
Вовремя не смогут прилететь 11 рейсов:
8 — из Москвы; 2 — из Санкт-Петербурга; 1 — из Самары.
Время задержки варьируется от 40 минут до нескольких часов.
С опозданием из Храброво отправятся 6 рейсов:
3 — в Москву; 3 — в Санкт-Петербург.
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