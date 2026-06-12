Волжане подготовили к лету очаровательных сусликов из гипса

— Увы, хулиганы ломают. Но многие люди в ответ заступаются за сусликов. У них за эти фигурки действительно болит душа, — говорит Николай Карпов. — Однажды я был свидетелем разговора мамы с ребенком. Женщина говорила малышу: «Посмотри, какие красивые суслики. К сожалению, их иногда ломают. Но ты, пожалуйста, так никогда не делай, потому что это важная вещь для всего города».