Опубликованы фото с выставки «Семейные ценности» в Усадьбе Рукавишниковых

На выставке показали обнаруженные сокровища: 25 ювелирных украшений отечественной работы и три серебряные солонки. Особый интерес представляют обручальные кольца супругов с выгравированными именами и датой венчания. Все предметы находились в картонной коробке из-под туалетного мыла — ее и фрагменты газеты, в которую она была завернута, восстановили и сделали частью экспозиции.