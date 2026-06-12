Опубликованы фото с выставки «Семейные ценности» в Усадьбе Рукавишниковых

Сегодня, 12 июня, в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде открывается выставка «Семейные ценности» (6+), где представлен клад нижегородского семейства Кузнецовых.
Ровно год назад во время реставрации в бывшем особняке купца Филетера Кузнецова на улице Малой Покровской нашли клад, который, предположительно, был спрятан незадолго до Революции 1917-го года.
На выставке показали обнаруженные сокровища: 25 ювелирных украшений отечественной работы и три серебряные солонки. Особый интерес представляют обручальные кольца супругов с выгравированными именами и датой венчания. Все предметы находились в картонной коробке из-под туалетного мыла — ее и фрагменты газеты, в которую она была завернута, восстановили и сделали частью экспозиции.
Кроме того, к открытию выставки совместно с нижегородским издательством «Кварц» была издана книга «Кузнецовы. Сага о желнинских миллионерах» (12+).
Кадры с выставки — в фоторепортаже Киры Папиловой. Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали о трагической судьбе семьи Кузнецовых.