Анжелика Агурбаш назвала свои любимые алкогольные напитки

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что относится к алкоголю положительно, но только к хорошим напиткам в умеренных дозах, имея в виду не чрезмерное употребление, а качественный продукт в небольших порциях. По словам звезды, она всегда с уважением относилась к тем, кто придумал алкоголь для разумного использования.