Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анжелика Агурбаш назвала свои любимые алкогольные напитки

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что относится к алкоголю положительно, но только к хорошим напиткам в умеренных дозах, имея в виду не чрезмерное употребление, а качественный продукт в небольших порциях. По словам звезды, она всегда с уважением относилась к тем, кто придумал алкоголь для разумного использования.

Источник: Life.ru

Исполнительница призналась, что ценит разные напитки, если они уместны и употребляются понемногу. В качестве примера Агурбаш привела красное вино, виски и водку, подчеркнув, что важно знать меру.

«Глоток хорошего красного вина. Либо глоток виски, рюмка холодной водки — это же просто круто!» — цитирует артистку Пятый канал.

Если же вы предпочитаете только безалкогольные напитки, то можно обратить внимание на чай. Ранее россиянам назвали сорт чая, который расслабляет не хуже вина.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.