В Нижнем Новгороде расширена программа ОМС

Полис ОМС продолжает гарантировать гражданам получение бесплатной помощи по всей России вне зависимости от места постоянной прописки. В базовый пакет входят не только первичные приемы терапевтов и узких врачей, но также диагностические анализы, стационарное лечение, необходимые медикаменты на время госпитализации, а также регулярная диспансеризация. Многие услуги, ранее требовавшие доплаты, теперь стали доступны за счет средств фонда при наличии соответствующих медицинских показаний и направления.