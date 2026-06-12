В Нижнем Новгороде расширена программа ОМС

В текущем году перечень услуг, предоставляемых в рамках системы обязательного медицинского страхования, был существенно дополнен. Жители всех регионов страны, включая Нижегородскую область, получили возможность проходить расширенный комплекс профилактических обследований и получать консультации специалистов через телемедицину, а также пользоваться увеличенным списком высокотехнологичных медицинских процедур, как сообщает портал «Открытый Нижний».
Полис ОМС продолжает гарантировать гражданам получение бесплатной помощи по всей России вне зависимости от места постоянной прописки. В базовый пакет входят не только первичные приемы терапевтов и узких врачей, но также диагностические анализы, стационарное лечение, необходимые медикаменты на время госпитализации, а также регулярная диспансеризация. Многие услуги, ранее требовавшие доплаты, теперь стали доступны за счет средств фонда при наличии соответствующих медицинских показаний и направления.
Тем не менее в системе сохраняются определенные ограничения: ОМС по-прежнему не покрывает большинство стоматологических процедур, таких как протезирование или эстетическая коррекция. Также из перечня бесплатных услуг исключены опции повышенного комфорта в больницах, например, пребывание в одноместных палатах или предоставление индивидуального медицинского персонала. Отдельные категории помощи, включая поддержку пациентов с туберкулезом, ВИЧ или рядом психических расстройств, по-прежнему финансируются из специализированных целевых программ.
Важной проблемой остается лекарственное обеспечение после завершения стационарного лечения: если пациент не обладает льготами, медикаменты для амбулаторного приема ему приходится покупать самостоятельно. Однако профилактический блок в 2026 году был значительно усилен. В программу диспансеризации добавили новые скрининги, направленные на раннее выявление онкологии и патологий сердечно-сосудистой системы, а также расширили перечень обследований для беременных и новорожденных.
Особое внимание уделяется развитию дистанционного формата взаимодействия врача и пациента. Граждане с хроническими заболеваниями теперь могут находиться под наблюдением медиков удаленно, что крайне актуально для жителей удаленных территорий. При этом специалисты напоминают, что возможности телемедицины ограничены, поэтому при любых спорных моментах пациентам советуют сохранять историю цифровой переписки и записей, так как для постановки точного диагноза очный осмотр зачастую остается незаменимым.