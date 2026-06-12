Дмитрий Демешин: Комсомольск-на-Амуре — город юных сердцем и душой!

Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре, одному из важнейших центров промышленности и производства на Дальнем Востоке России. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично поздравил комсомольчан с двумя праздниками — Днем России и днем рождения родного города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Торжества начались с церемонии возложения цветов к Памятнику Первостроителям города. Глава региона вместе с мэром города Дмитрием Заплутаевым, депутатом Государственной Думы Максимом Ивановым, почетными жителями, молодежью и участниками специальной военной операции почтил память первых строителей, которые, преодолевая лишения и невзгоды, сделали город растущим и процветающим. В церемонии также приняли участие обучающиеся средней школы с кадетскими классами № 22 имени Героя Российской Федерации Марка Сергеевича Белопухова», — говорится в сообщении.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
1 / 2.
После возложения Дмитрий Демешин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню России и 94-й годовщине основания города Комсомольска-на-Амуре.
«Первостроители совершили то, что казалось невозможным — и на месте некогда дикой тайги возникли дома, площади и современные заводы. Теперь это гордость нашего края и всей страны! Наш Город юности с самых первых лет существования был важным промышленным центром на Дальнем Востоке России», — обратился к собравшимся губернатор.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
1 / 4.
Он напомнил, что Комсомольску-на-Амуре не было и десяти лет, когда началась Великая Отечественная война, но это не помешало ему стать ключевым источником снабжения Красной Армии. Более 2700 боевых самолетов, девять военных кораблей, 17 отремонтированных подводных лодок, тонны нефтепродуктов и стали, бессчетное количество боеприпасов — все это дали комсомольчане фронту. Этот трудовой подвиг отмечен Орденом Ленина и Орденом Октябрьской революции, а в мае 2021 года Указом Президента России Комсомольску-на-Амуре присвоено Почетное звание «Город трудовой доблести».
«Уверенно скажу: нынешнее поколение комсомольчан верно делу своих отцов! Вы производите боевые самолеты семейства Су, слава которых гремит во всем мире; одновременно готовится к запуску в серию импортозамещенный лайнер “Суперджет-100”. Со стапелей Амурского судостроительного завода сходят гражданские суда и военные корабли — гордость российского флота!», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что воины-комсомольчане сегодня, как и 80 лет назад, вновь сражаются за свободу и независимость Отчизны, вместе со всей страной приближая Победу в специальной военной операции. Он добавил, что Город юности продолжает развиваться, а задача краевых властей — сделать его еще комфортнее, создать лучшие условия для жителей.
«Уверен, впереди у нас еще множество свершений и достижений, ведь Комсомольск-на-Амуре — город юных сердцем и душой! C днем рождения, Комсомольск-на-Амуре!», — заявил глава региона.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
1 / 5.
После губернатор вручил юным жителям города самый важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.
«Сегодня мы также говорим слова благодарности и признания семьям нашего города, которые более 50 лет хранят традиции, верность и заботу друг о друге», — сказал Дмитрий Демешин.
В торжественной атмосфере глава края вручил шести семьям памятный знак правительства Хабаровского края «За супружеское долголетие». Кроме того, Дмитрий Демешин поздравил с рождением новых ячеек общества четыре семьи!
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
Сегодня 94 года исполняется Комсомольску-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
1 / 3.
«В жизни каждого человека есть события, которые для него особенно значимы. А для наших молодых пар таких событий три: День России, День рождения города и день рождения новой, счастливой семьи. Любви, взаимопонимания и долгих семейных лет жизни!», — обратился к молодоженам губернатор.