Дмитрий Демешин: Комсомольск-на-Амуре — город юных сердцем и душой!

Он напомнил, что Комсомольску-на-Амуре не было и десяти лет, когда началась Великая Отечественная война, но это не помешало ему стать ключевым источником снабжения Красной Армии. Более 2700 боевых самолетов, девять военных кораблей, 17 отремонтированных подводных лодок, тонны нефтепродуктов и стали, бессчетное количество боеприпасов — все это дали комсомольчане фронту. Этот трудовой подвиг отмечен Орденом Ленина и Орденом Октябрьской революции, а в мае 2021 года Указом Президента России Комсомольску-на-Амуре присвоено Почетное звание «Город трудовой доблести».