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Сборная Южной Кореи обыграла Чехию в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи одержала победу в матче с Чехией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 2:1.

Сборная Южной Кореи одержала победу в матче с Чехией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились полузащитник Хван Ин Бом и нападающий О Хен Гю. Из команды проигравших один мяч забил защитник Ладислав Крейчи.

Сборные играли друг с другом лишь второй раз в своей истории — в июне 2016 года Южная Корея победила в товарищеском матче с аналогичным счетом.

До этого мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Ацтека», закончилась с результатом 2:0.

Один из самых известных российских футболистов Андрей Аршавин давал свой прогноз на первый матч турнира. Он утверждал, что мексиканская команда с легкостью одержит победу над соперником.

В 2026 году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионата — 104. 13 июня сыграют сборные США и Парагвая, Катара и Швейцарии. Узнать о расписании встреч можно в материале «Вечерней Москвы».

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