Сборная Южной Кореи одержала победу в матче с Чехией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей голами отличились полузащитник Хван Ин Бом и нападающий О Хен Гю. Из команды проигравших один мяч забил защитник Ладислав Крейчи.
Сборные играли друг с другом лишь второй раз в своей истории — в июне 2016 года Южная Корея победила в товарищеском матче с аналогичным счетом.
До этого мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Ацтека», закончилась с результатом 2:0.
Один из самых известных российских футболистов Андрей Аршавин давал свой прогноз на первый матч турнира. Он утверждал, что мексиканская команда с легкостью одержит победу над соперником.