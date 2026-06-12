Продюсер T-KILLAH признался, что кайфанул на концерте Надежды Кадышевой

— Как раз Миа Бойка была скорее исключительно коммерческим артистом — проектом, который очень хорошо зарабатывал, в том числе на рекламе. Но с точки зрения музыки, когда мы этим занимались, не добивались каких-то больших высот: не заходили в чарты, не двигались в ту сторону, в которую она движется сейчас. Я ее с этим поздравляю. Не могу сказать, что прям радуюсь этому, но это уже отдельная история, и похвально, что у них получается идти другим путем. А мне как раз стало интересно другое: смогу ли я с новым проектом сделать все не по протоптанной дорожке, а как-то по-новому. Николь для меня — более самобытная история. Я дал ей гораздо больше свободы в выборе собственного «я». Я не давлю и не указываю, каким должен быть образ, какие песни выпускать. Она занимается этим самостоятельно, а моя задача — помогать, направлять и усиливать то, что у нее уже есть.