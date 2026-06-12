Стало известно, от чего погиб хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин

Егор Ядыкин родился 4 февраля 2005 года в Салавате. Начал играть в хоккей в родном городе, затем выступал за подольский «Витязь», а в 15 лет попал в систему омского «Авангарда». Там он провёл четыре сезона (2021−2025), играя за «Омских Ястребов» в МХЛ и «Омские Крылья» в ВХЛ. В 2025 году перешёл в «Норильск».