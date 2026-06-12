В челябинском вузе школьники посетили профориентационные интенсивы

Ученики 8−11-х классов 9 июня прошли четыре трека в ходе «Летних профориентационных программ погружения в Южно-Уральский государственный университет». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
В первой секции под названием «Транзистор? Arduino? Нейросеть? Ты пройдешь весь путь за два дня» ребята проверили свои IT-навыки. Второй трек «Спроектируй деталь для ракетного двигателя. За несколько часов. Серьезно» от Политехнического института позволил школьникам в реальном времени смоделировать ракету, а затем запустить ее, соединив с насосом.
В ходе третьего профориентационного трека «Культурная дипломатия: от анализа языка до влияния на мир» дети узнали, что такое культурная дипломатия, теория работы мягкой силы, и проверили свои знания в квизе на тему культурных особенностей России. Четвертый трек под названием «Твой успешный маршрут», подготовленный Институтом спорта, туризма и сервиса, показал особенности профессии тур-лидера. Школьники узнали, как правильно ориентироваться на местности и строить пешеходный маршрут на карте.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.