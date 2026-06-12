В челябинском вузе школьники посетили профориентационные интенсивы

В первой секции под названием «Транзистор? Arduino? Нейросеть? Ты пройдешь весь путь за два дня» ребята проверили свои IT-навыки. Второй трек «Спроектируй деталь для ракетного двигателя. За несколько часов. Серьезно» от Политехнического института позволил школьникам в реальном времени смоделировать ракету, а затем запустить ее, соединив с насосом.