Якутянка хотела 3,3 млн рублей за растерзанных собакам лошадей, но суд обвинил ее саму

Одна лошадь погибла у коровника в феврале 2023 года, вторая — в июне того же года. Рыночная стоимость туш оценивалась в 225 тысяч рублей. Но женщина потребовала гораздо больше — 3,3 миллиона рублей в качестве упущенной выгоды. Она объяснила, что животные могли бы прожить до 25 лет и дать 44 жеребенка, каждого из которых можно продать за 75 тысяч. В суде такие расчеты назвали слишком приблизительными и отклонили.