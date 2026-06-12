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Якутянка хотела 3,3 млн рублей за растерзанных собакам лошадей, но суд обвинил ее саму

Жительница Якутии попыталась отсудить у местной администрации крупную сумму за двух кобыл, которых загрызли бродячие псы.

Жительница Якутии попыталась отсудить у местной администрации крупную сумму за двух кобыл, которых загрызли бродячие псы. Однако разбирательство закончилось не в ее пользу — суд пришел к выводу, что женщина сама виновата в случившемся. Об этом пишет «КП-Якутия».

Одна лошадь погибла у коровника в феврале 2023 года, вторая — в июне того же года. Рыночная стоимость туш оценивалась в 225 тысяч рублей. Но женщина потребовала гораздо больше — 3,3 миллиона рублей в качестве упущенной выгоды. Она объяснила, что животные могли бы прожить до 25 лет и дать 44 жеребенка, каждого из которых можно продать за 75 тысяч. В суде такие расчеты назвали слишком приблизительными и отклонили.

В ходе разбирательства выяснилось, что первую кобылу перед нападением обездвижил укус жеребца, а вторая паслась в месте, для этого не предназначенном. В итоге суд постановил: за гибель у коровника администрация выплатит полную стоимость — 105 тысяч рублей, а за вторую лошадь — только половину от 120 тысяч, то есть 60 тысяч.

«Истец как собственник обязана была обеспечить сохранность скота и не допускать его безнадзорного нахождения на территории, не являющейся пастбищем», — подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Якутии. Нижестоящее решение позже подтвердил и Верховный суд республики, отклонив апелляции обеих сторон.

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