В Севастополе бензин поступил в свободную продажу

Топливо можно успеть приобрести на:
АЗС 61, Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra);
АЗС 66 Камышовое шоссе 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra);
АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra);
АЗС 81 ул. Хрусталева 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
АЗС 82 Камышовое шоссе, 7 В (АИ-92);
АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
АЗС 89 по. Победы/ул. Семипалатинская ½б (АИ-92);
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова 51Б, (АИ-92).
Отмечается, что в сети заправочных станций «ТЭС» топливо отпускается только по QR-кодам.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сегодня в 10 утра в Саках на двух АЗС в свободной продаже появились бензин и дизельное топливо: на АЗС по улице Евпаторийское шоссе, 79б (дизель «Ультра») и АЗС на Евпаторийское шоссе, 80 В (АИ-92). На каждой заправке топливо рассчитано примерно на 250 машин.