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В Севастополе бензин поступил в свободную продажу

12 июня с 10 утра в Севастополе на девяти заправках «АТАН» в свободную продажу поступило топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, а также АИ-100. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Коммерсантъ

Топливо можно успеть приобрести на:

АЗС 61, Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra);

АЗС 66 Камышовое шоссе 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra);

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra);

АЗС 81 ул. Хрусталева 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);

АЗС 82 Камышовое шоссе, 7 В (АИ-92);

АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92, ДТ Ultra);

АЗС 89 по. Победы/ул. Семипалатинская ½б (АИ-92);

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова 51Б, (АИ-92).

Отмечается, что в сети заправочных станций «ТЭС» топливо отпускается только по QR-кодам.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сегодня в 10 утра в Саках на двух АЗС в свободной продаже появились бензин и дизельное топливо: на АЗС по улице Евпаторийское шоссе, 79б (дизель «Ультра») и АЗС на Евпаторийское шоссе, 80 В (АИ-92). На каждой заправке топливо рассчитано примерно на 250 машин.