В Севастополе бензин поступил в свободную продажу

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сегодня в 10 утра в Саках на двух АЗС в свободной продаже появились бензин и дизельное топливо: на АЗС по улице Евпаторийское шоссе, 79б (дизель «Ультра») и АЗС на Евпаторийское шоссе, 80 В (АИ-92). На каждой заправке топливо рассчитано примерно на 250 машин.