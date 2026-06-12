Нижегородские ОКН завоевали награды на фестивале «Архитектурное наследие 2026»

Несколько наград завоевали нижегородские ОКН на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2026» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем МАХ-канале.
Шуховская башня в Выксе получила «золото» и гран-при фестиваля. Корпус мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» завоевал серебряный диплом в номинации «Реализация. Объекты промышленной архитектуры». Нижегородская область стала бронзовым призером в номинации «Региональные программы сохранения наследия».
«Гиперболоидная башня инженера Шухова, находившаяся на территории завода, обрела новую жизнь в общественном пространстве исторического центра Выксы. Проект стал беспрецедентным по уникальности технологии восстановления. В процессе реставрации сохранили подлинную конструкцию и инженерные решения Шухова, а также 95% оригинального металла», — поделился Никитин.
Главному корпусу мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде вернули исторический облик, а место адаптировали под современные нужды. В рамках проекта КРТ на Черниговской набережной будут восстановлены три ОКН. В бывшем общежитии комплекса мукомольной мельницы разместят апартаменты и коммерческие помещения, а «Мельница Дегтярева» станет жилым домом.
Глеб Никитин отметил, что получить премию «Архитектурное наследие» очень важно для региона, поскольку многолетние усилия дают свои плоды.
«Нижегородская область сегодня задает стандарты бережного отношения к историко-культурному наследию: мы не просто реставрируем памятники, мы возвращаем в них энергию и включаем в современную жизнь. Эта награда — заслуга всех, кто верит, что прошлое имеет право на будущее, и кто своим ежедневным трудом это будущее строит», — сказал губернатор.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за восстановление ОКН.