Нижегородские ОКН завоевали награды на фестивале «Архитектурное наследие 2026»

«Нижегородская область сегодня задает стандарты бережного отношения к историко-культурному наследию: мы не просто реставрируем памятники, мы возвращаем в них энергию и включаем в современную жизнь. Эта награда — заслуга всех, кто верит, что прошлое имеет право на будущее, и кто своим ежедневным трудом это будущее строит», — сказал губернатор.