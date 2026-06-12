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Волгоград вошел в топ-15 инвестрейтинга

На Петербургском экономическом форуме регион совершил значительный прорыв по качеству делового климата и заключил соглашение о строительстве высокотехнологичного технопарка «Сталинград».

Источник: АиФ Волгоград

Петербургский международный экономический форум — это ключевое событие года, где субъекты РФ сверяют позиции по главным направлениям развития. В 2026 г. форум стал знаковым для Волгоградской области — ей впервые удалось войти в топ-15 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Что это значит и как дальше будет развиваться экономика области?

Президент отметил и поздравил.

Вхождение в топ-15 можно без преувеличения назвать прорывом — региону удалось подняться сразу на восемь ступеней вверх по сравнению с 2025 г.

«В число лучших (по улучшению инвестиционного климата — Авт.) вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области и Краснодарский и Приморский край. Поздравляю коллег с этим достижением», — отметил на пленарном заседании в рамках форума 5 июня президент Владимир Путин.

Оценивая такое продвижение вверх в рейтинге, эксперты отмечают, что достичь его удалось в непростых условиях, когда развитие экономики тормозят санкционные ограничения и прочие недружественные действия со стороны ряда стран. Это делает успех Волгоградской области ещё более значимым — регион способен идти вперёд в неблагоприятных условиях.

«Инвестиционный рейтинг — это результат вовлечённости главы региона и всей команды», —так объяснил министр экономического развития РФ Максим Решетников позиции субъектов РФ в рейтинге.

А политолог Константин Листаратов в своём авторском канале отметил, что вхождению Волгоградской области в топ-15 предшествовала значительная работа: произошла серьёзная трансформация экономики региона в целом. Область одной из первых приняла закон об инвестиционной политике, кроме того, с 2024 г. в регионе действует специальная структура — Агентство инвестиционного развития.

Итоги в цифрах такие: если в 2023 г. объём инвестиций в основной капитал составил порядка 291 млрд руб., то в 2025 г. — более 398 млрд руб.

Успех региона эксперт объясняет грамотной стратегией: от ручного сопровождения отдельных проектов удалось перейти к институциональной системе работы с инвесторами.

Эксперты обращают внимание и на то, что именно привлечение инвесторов является ключевым моментом для экономического развития любого субъекта РФ, так как двигаться вперёд можно исключительно за счёт развития новых производств и технологий. Конкуренция между субъектами РФ в этом смысле значительная, каждый пытается привлечь внимание крупного капитала к себе и предложить максимально привлекательные условия. Потому независимая оценка инвестиционного климата, которую в рамках форума представило Агентство стратегических инициатив, исключительно важна для завтрашнего дня экономики региона.

Где построят технопарк.

Что же касается дня сегодняшнего, то в ходе ПМЭФ регион заключил пять важных экономический соглашений.

Так, одно из них, направленное на поддержку в Волгоградской области исследовательской деятельности и технологического предпринимательства, было заключено с фондом «Сколково». Речь идёт о строительстве технопарка «Сталинград» в сфере высоких технологий. Его разместят в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда, на эти цели правительство России выделит 235,8 млн руб.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, технопарк займёт территорию 3,2 га. Цель его строительства — формирование инновационной среды, способной обеспечить долгосрочный рост промышленного сектора, повышения технологического уровня предприятий, увеличения их производительности и конкурентоспособности.

Важное соглашение было подписано и с компанией «Ростелеком». Оно направлено на стимулирование технического и экономического развития региона, реализацию мероприятий нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Документ актуален, так как даёт возможность продолжить большую работу по цифровой трансформации, которая идёт в регионе с 2021 г. Она касается реализации проектов «Цифровой регион», «Умный город» и других. Направление является одним из приоритетных для области.

По заданному курсу.

Значительную часть работы на форуме составили встречи с крупнейшими банками страны, при этом речь шла не только о развитии экономики, но и о социальных программах. Так, на одной из подобных встреч губернатор Андрей Бочаров обсудил дальнейшее развитие партнёрских программ для ветеранов боевых действий и членов их семей.

Сотрудничество регион намерен развивать и с Белоруссией, в частности, с побратимом Волгограда городом Витебском. Уже сейчас по итогам 2025 г. Белоруссия по объёму взаимной торговли заняла пятое место среди 106 стран-внешнеторговых партнёров Волгоградской области.

«В Беларусь регион экспортирует пластмассы, химические продукты, моющие средства, продукцию переработки овощей и фруктов, алюминий, чёрные металлы, механические устройства, — рассказали в администрации области. — В Волгоградскую область из республики доставляют средства наземного транспорта, оборудование, изделия из камня, слюды, древесины, чёрных металлов, белковые вещества и крахмалы, удобрения, дубильные экстракты».

Ещё одним важным вопросом на форуме стало развитие одного из самых крупных и самых современных предприятий области — Котельниковского ГОКа. Речь шла о реализации промышленных и социальных проектов совместно с компанией «ЕвроХим».

Стоит отметить, что в настоящее время горнодобывающий комбинат выходит на запланированные объёмы выпуска готовой продукции, при этом продолжает развиваться социальная, дорожная и инженерная инфраструктура Котельниковского промышленного узла и региона в целом.

К настоящему моменту в регионе успели подвести основные итоги форума, при этом главное решение — синхронизировать все региональные программы развития с теми направлениями, которые были обозначены в рамках ПМЭФ. При этом до конца июня 2026 г. должно состояться заседание совета по инвестициям и экономическому развитию Волгоградской области, в ходе которого подведут окончательные итоги работы волгоградской делегации на форуме и конкретизируют планы работы.

Прямая речь.

Губернатор Андрей Бочаров:

«Работа по улучшению инвестиционного климата должна продолжаться постоянно, не снижая темпов, во взаимодействии с деловым сообществом. Подписанные в ходе форума соглашения позволят Волгоградской области более эффективно реализовывать целый ряд программ и проектов развития на качественно новом уровне».

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева:

«Если смотреть на результаты этого года, то главный вывод такой: регионы продолжают улучшать условия для бизнеса, но рост перешёл к более плавной траектории. Регионы продолжают сокращать административные барьеры. Лучше стали показатели по подключению к инженерной инфраструктуре, регуляторным процедурам и недвижимости. Например, в Волгоградской области время получения в аренду земельных участков сократилось на 15 рабочих дней, сроки получения разрешения на строительство — на 26 рабочих дней, а подключение к газопроводу занимает на 42 рабочих дня меньше, чем годом ранее».

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