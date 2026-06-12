Волгоград вошел в топ-15 инвестрейтинга

Эксперты обращают внимание и на то, что именно привлечение инвесторов является ключевым моментом для экономического развития любого субъекта РФ, так как двигаться вперёд можно исключительно за счёт развития новых производств и технологий. Конкуренция между субъектами РФ в этом смысле значительная, каждый пытается привлечь внимание крупного капитала к себе и предложить максимально привлекательные условия. Потому независимая оценка инвестиционного климата, которую в рамках форума представило Агентство стратегических инициатив, исключительно важна для завтрашнего дня экономики региона.